İlkokulda "oynamayan kalmasın" etkinliği düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Erasmus programına katılan Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen "Oynamayan kalmasın" etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.



Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Tekdemir, Erasmus programlarının öğrencilerin farklı insanlar, farklı kültürler tanıması, etkileşimde bulunması ve iletişim becerileri açısından son derece güzel olduğunu söyledi.

Kumluca’dan gelecek yıl beş okulun Erasmus programları için akredite olduğunun müjdesini de veren Tekdemir, "Ben bu programlar için proje hazırlayan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıl için ilçemizde beş okulumuz daha Erasmus programı için akredite oldu. Bu etkinlikler hem farklı kültürlerin tanınması, hm de kendi kültürümüzün tanıtılması adına güzel etkinlikler." dedi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Zekai Dinçer de Erasmus Days etkinlikleri çerçevesinde Türk kültürünün tanıtılması adına bir program düzenlediklerini, bu program kapsamında okul öğrencilerinin Nasreddin Hoca, ata sporu yağlı güreş, aşık maşuk gösterisi, Karagöz Hacivat ve halk oyunları gösterisi yapacaklarını söyledi.

Yapılan etkinliklerin Erasmus Days etkinlik sayfasına görselleriyle birlikte yükleneceğini ifade eden Dinçer, "Bu sayede kültürümüz, bu programa dahil olan 17 farklı ülkeden takip edilebilecek. Ben emeği geçen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması, ata sporu yağlı güreş, aşık maşuk gösterisi, Hacivat Karagöz gösterisi ve halk oyunları gösterisi etkinliğe katılan protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliğe katılanlara ayrıca keşkek ikramında bulunuldu.

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