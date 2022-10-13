Kadın Çiftçiler Günü, Zeytinpark'ta kutlandı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ticaret Borsası iş birliğiyle Zeytinpark'da düzenlenen etkinlikte Kadın Çiftçiler Günü kutlandı.



Tarımla ilgilenen 16 kadın kooperatifinin katılımıyla gerçekleştirilen programa Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Finike, Döşemealtı ve Antalya merkez ilçelerinden çiftçi kadınlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, programda yaptığı konuşmada, "Ülkemizde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın süreklilik sağlanmasının en önemli rolü siz kadınlarımızsınız. Evinde ev işlerini yapan, hayvanlarına bakan, çocuklarına anne, kocasına eş olan kadınlar bizim kadınlarımız. Bütün dünyanın yükünü çiftçi kadınlarımızın omuzlarına yüklemişiz, bu yüzden biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir nebze fayda olabilmek için hamur yoğurma makinası, üzüm sıkma makinası gibi bir takım araç gereçler veriyoruz. Fidan fide gibi ek kaynak olsun diye yardımcı olamaya çalışıyoruz, biz her zaman onların yanındayız." dedi.

Söz alan tarım yazarı Mine Ataman ise kadın çiftçilerin gününü kutlayarak, "Kadınlar yaratıldığımız günden itibaren dünyayı o kadar güzel gözlemlediler ki her şeyi çok iyi biliyorlar. Biz bütün kadınlar içimizdeki yaşam enerjisiyle işi elimize alacağız, üretime destek vererek dünyanın kötü gidişatına dur diyerek, iklim değişikliği ile mücadele edecek ve yeniden dünyayı güzel bir yere dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Programda kadın çiftçilerin sorunları ele alındı, emekçilerle birlikte söyleşi yapıldı. Söyleşi sonrasında ise müzikli eğlenceyle kadın çiftçiler arasında kutlama devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.