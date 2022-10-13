Antalya'da motosikletiyle kamyona çarpan genç kız öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol bakım kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi.

Pınar Ünlü (23) idaresindeki 07 AZR 067 plakalı motosiklet, Batı Çevre Yolu'nda emniyet şeridindeki Karayollarına ait yol bakım kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünlü'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Aykut A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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