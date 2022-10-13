Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Oba Mahallesi'nde narenciye bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, adli tıp morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.





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