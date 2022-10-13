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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

AA

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Oba Mahallesi'nde narenciye bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, adli tıp morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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