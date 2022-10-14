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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da 95 ülkeden yaklaşık 16 bin hasta tedavi oldu

AA

Alanya'da 95 ülkeden yaklaşık 16 bin hasta tedavi oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 95 ülkeden yaklaşık 16 bin yabancı, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü.

Doğal, kültürel ve tarihi dokusuyla Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Alanya, yabancı misafirlerine verdiği sağlık hizmetiyle ön plana çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, üniversite iş birliğiyle hizmetlerin verildiği Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık hizmeti almak isteyen yabancıların da tercihi oldu.

Yıl başından bu yana 95 ülkeden yaklaşık 16 bin yabancıya sağlık hizmetinin verildiği hastaneyi en çok 2 bin 834 kişiyle Ruslar tercih etti. Rusya'dan sonra sırasıyla 901 kişiyle Almanya, 858 kişiyle Ukrayna, 633 kişiyle İran, 573 kişiyle Kazakistan, 233 kişiyle Azerbaycan, 214 kişiyle İsveç, 194 kişiyle Hollanda vatandaşları sağlık hizmeti aldı.

Hastanenin başhekimi Oğuz Karahan, AA muhabirine, her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Alanya'nın tatilciler için bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

İlçeye sadece tatil için gelinmediğini, ev alıp yaşayan çok sayıda yerleşik yabancının da olduğunu dile getiren Karahan, hastaneye gelen yerli ve yabancı hastalara tam teşekküllü hizmet verdiklerini kaydetti.

Karahan, "2022 yılının ilk 10 ayında 9 bin 850'si turist, 6 bin 53'ü de yerleşik yabancı olmak üzere toplam 15 bin 903 yabancıya sağlık hizmeti verdik. Bu hastaların 134'ü ameliyat oldu." diye konuştu.

Hastaneye ABD, Meksika, İspanya, hatta Afrika ülkelerinden turistlerin de geldiğine işaret eden Karahan, önceki yıllarda İskandinav ülkelerinden vatandaşlarca daha çok tercih edildiklerini aktardı.

Son yıllarda Ukrayna, Rusya, İran ve Kazakistan vatandaşlarının ön planda olduğunu ifade eden Karahan, "Bize dünyanın birçok ülkesinden yabancı hasta geliyor. Eskiden Alanya, Avrupa ülkelerine bakan bir lokasyon iken şimdi tüm dünyadan insanların hem tatil hem de sağlık hizmeti alımı için tercih ettiği bir nokta oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, tatilcilerin daha çok acil servis, kalp krizi, gribal enfeksiyon, yerleşik yabancıların ise rutin kontrol, tansiyon ve şeker hastalığı için kendilerine başvurduğunu anlattı.

Hastanenin Anamur, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinin de olduğu geniş bir bölgeye hizmet verdiğine dikkati çeken Karahan, şöyle konuştu:

"Günlük binin üzerinde Türk vatandaşı hastamıza, poliklinikte sağlık hizmeti veriyoruz. 420 yatak kapasiteli hastanemizde yoğun bakım, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve daha birçok hizmeti veriyoruz. Son aylarda servis sayılarımız arttı. Yerli hastalarımızda günlük 2 bin kişinin hizmet alması hedefiyle çalışıyoruz."

- "Burada daha kaliteli hizmet sunuldu"

Hastanede tedavi gören Rus Olga Domatckikh ise 3 hafta önce gece büyük bir ağrıyla 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldüğünü söyledi. Acil serviste çok iyi müdahale edildiğini anlatan Domatckikh, "Safra kesesi problemi yaşamıştım. İlk müdahaleden 2 gün sonra ameliyata çağırdılar. Ameliyat çok iyi geçti. Ameliyat sonrası hiçbir ağrı hissetmedim. Sürekli kontrol altındaydım. Sağlık çalışanlarının ilgisi hep üst düzeydeydi. Burada daha kaliteli hizmet sunuldu." dedi.

Alman Manfred Klein de zaman zaman ilçeye gelerek satın aldıkları evde tatil yaptıklarını aktardı. Almanya'da da duyma problemi nedeniyle tedavi olduğunu belirten Klein, "İlçede kaldığım sürede buraya tedavi olmak için geldim. İki ülkeyi kıyaslamam gerekirse burada daha kolay ve çabuk hizmet alıyorum. Doktorları ve sağlık sistemini gayet başarılı buluyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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