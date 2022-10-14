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"6. Akdeniz Bilişim Zirvesi" başladı

AA

"6. Akdeniz Bilişim Zirvesi" başladı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Teknokent tarafından düzenlenen "6. Akdeniz Bilişim Zirvesi" başladı.

"Dijital Çağ" temasıyla Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, öğrenciliği döneminde Türkiye'de sadece 2 teknopark olduğunu söyledi.

Bugün ise 94 teknoparkta 8 binden fazla araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyeti yapan şirket bulunduğunu, bu şirketlerin 40 binden fazla AR-GE projesini tamamladığını, 11 binden fazla projeyi de sürdürdüğünü ifade eden Kacır, "1500'den fazla özel sektör firmamız, AR-GE ve tasarım merkezi olarak bakanlığımızca destekleniyor. Türkiye, son 20 yılda dev bir ekosistemi adeta sıfırdan inşa etti. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında üniversitelerimiz var. Türkiye’de bir startup hızlandırma programına başvurmak istese, 60 farklı alternatifle karşı karşıya kalıyor. Türkiye'nin dört bir yanında teknoloji girişimleri için kuluçka programları, hızlandırma programları dolu dizgin devam ediyor." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının 6 milyar dolara yaklaştığının altını çizerek, "Bizim savunma sanayi ihracatımız 2000 yılı başında yaklaşık 250-300 milyon dolar civarındaydı. 2022 yılında Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı yaklaşık 4,5 milyar dolara çıkmış olacak. Bu muazzam bir başarı hikayesidir. Kurduğumuz altyapı önümüzdeki dönemde inşallah çok daha iyi, büyük sonuçlar getirecek." dedi.

- "Türkiye, Kızılelma ve Milli Muharip Uçak'la yeni bir çağa adım atıyor"

Bakan Yardımcısı Kacır, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hibrit motor teknolojilerinde bir Türk girişiminin başlatıldığını anlattı.

Kurulan Delta V firmasının bir hibrit roket motorunu Türkiye'de geliştirdiğini dile getiren Kacır, "İnşallah, Türkiye kendi geliştirdiği hibrit roket motorunu uzayda ateşleyecek. Çok değil, çok kısa bir zaman içerisinde. En fazla iki yıl içerisinde bunu videolarıyla izliyor olacağız. Bu büyük kazanımlar getirecek. Türkiye'nin bu alanda ticarileştirebileceği bir teknolojiyi elde etmesi mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Bilgi teknolojileri yazılım ihracatının, 2019'da 800 milyon dolar iken bugün 1,6 milyar dolara çıktığına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye, Kızılelma ve Milli Muharip Uçak'la yeni bir çağa adım atıyor. Gelecek bizim. Allah'ın izniyle bu yüzyıl bizim. Önümüzdeki yıl sadece ilk çeyrekte Milli Muharip Uçak hangardan çıkacak. Hürjet uçacak. Kızılelma uçacak. 2023'ün ilk üç ayında bir şey daha olacak. Artık TOGG yollarda olacak. Bu paradigma değişimine odaklanmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni başarı hikayeleri yazacağız."

- "TUSAŞ'ın cirosu 2028'de 10 milyar dolara çıkacak"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de Milli Muharip Uçak'ın yazılımlarının Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Antalya Teknokent'te yapılacağını hatırlatarak, TUSAŞ’ın Antalya'dan yazılım konusunda çok büyük beklentilerinin olduğunu aktardı.

Bilgisayar yazılımcılarının bir araya gelerek, en az iki yıl içerisinde piyasaya ürün çıkarma hedefini koymaları ve gerekirse uyumadan, piyasaya malı çıkarmaları gerektiğini anlatan Kotil, şunları ifade etti:

"Genç arkadaşlar yazılım konusunda çok büyük fırsatınız var. Her ülkenin belli teknolojilerde, belli ticarette önü açıktır. Diğerleri daha az açıktır. Eğer büyük altyapılara ihtiyaç varsa, biz demeyiz ki dünyada birinci olacağız. Ama yazılım öyle değil. Benim 250 dolarlık bilgisayarımı gördünüz. Bana 2 bin dolar kazandırdı. 8 kilobayt 'ram'i var. Sizin cebinizde 8 gigabayt telefon vardır. Arada 6 sıfır fark var. O zaman genç arkadaşlar bilişim konusunda Türkiye'nin ve Antalya’nın altyapı sorunu yok. Lütfen arkadaşlar bu konuya yoğunlaşın. Milyar dolar kazanmak istiyorsanız, bu mümkündür. TUSAŞ şu anda 2 milyar dolar ciro yapıyor. İnşallah Allah'ın izniyle, 2028’de 10 milyar dolar yapacağız. Mühendis sayımız da 1200'den 5 bin 500'e geldi. Hem uçağımızı yapıyoruz hem de insanımız iş sahibi oluyor."

Konuşmaların ardından Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz tarafından, konuşmacılara plaket takdim edildi.

Zirve kapsamında, Kobil Grup kurucusu ve üst yöneticisi İsmet Koyun, DELL Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir, Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu, Saha İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şen ve Ideasoft üst yöneticisi Seyhun Özkara konuşma yapacak.

Ayrıca iki ayrı panele, CW Enerji Ürün Geliştirme Müdürü Kadir Hacımehmetoğlu, Logo Yazılım'dan Tolga Gören, Techdata şirketinden Nuket Ergün, Citrix Systems firmasından Cem Öcal ile Albaraka Portföy Müdürü Mustafa Keçeli konuşmacı olarak katılacak.

Zirveyi, 24 üniversiteden yaklaşık 1200 öğrenci takip ediyor.

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