Serik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



K.A. (37) yönetimindeki 07 AC 0419 plakalı otomobil, Töngüşlü Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden İ.Ç'nin kullandığı 35 AFFT 756 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan F.Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İ.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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