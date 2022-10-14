Bu illerde yağmur var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan’ın AESH Pylea takımını 31-27 mağlup etti.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan müsabakanın ilk yarısını Antalya ekibi Konyaaltı Belediyespor, 17-11 önde tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.