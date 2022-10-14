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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Ata Yıldırım

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu, Leroy Fer, Lusamba, Candeias, Efecan Karaca, Ahmed Hassan

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fredy, Ufuk Akyol, Gökdeniz Bayrakdar, Luiz Adriano, Ghacha, Wright

Gol: Dk. 44 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor),

Sarı kartlar: Dk. 25 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 29 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın solda kullandığı köşe vuruşunda Fatih Akyol, arkaya çevirdi. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunu kaleci Alperen Uysal iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Candeias son anda dokunamadı.

30. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Wright'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Runarsson iki hamlede kurtardı.

44. dakikada Alanyaspor öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ahmed Hassan kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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