Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Ata Yıldırım

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Rassoul (Dk. 88 Balkovec), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu (Dk. 69 Umut Güneş), Leroy Fer, Lusamba (Dk. 69 Doumbia), Candeias (Dk. 77 Zinedine), Efecan Karaca (Dk. 77 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak, Cemali Sertel (Dk. 76 Floranus), Fredy (Dk. 76 Hakan Özmert), Ufuk Akyol (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Larsson), Luiz Adriano, Ghacha (Dk. 75 Sinan Gümüş), Wright

Goller: Dk. 44 Ahmed Hassan, Dk. 51 Lusamba, Dk. 70 Doumbia (Corendon Alanyaspor), Dk. 57 ve 88 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Efecan Karaca, Dk. 78 Doumbia (Corendon Alanyaspor), Dk. 29 Ghacha, Dk. 78 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçını ev sahibi takım 3-2 kazandı.

51. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Leroy Fer'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topu Antalyaspor defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışına yönelen meşin yuvarlağı, Lusamba sert bir şutla ağlarla buluşturdu. 2-0

57. dakikada Antalyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Cemali Sertel'in ceza sahasına gönderdiği ortayı topa iyi yükselen Wright kafayla filelere gönderdi: 2-1

70 dakikada Alanyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Efecan Karaca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Leroy Fer'in vuruşunu kaleci Alperen Uysal çıkardı. Defansın uzaklaştırmak istediği pozisyonda yaşanan karambolde Doumbia'nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1

88. dakikada Antalyaspor'da Wright farkı bir kez daha bire indirdi. Antalyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta Mustafa Erdilman'ın araya attığı topla Wright kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.









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