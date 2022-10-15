Antalya'da "Çello Yıldızları" konseri düzenlenecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları" konserini 18 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzosoprano Medine Tuganova, bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Gökhan Bağcı, klarnet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak.

Bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz, Müge Öğüt ve Tolga Burçak da danslarıyla izleyicilere güzel bir gece yaşatacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 18 Ekim saat 20.00'de başlayacak konserin bilet fiyatları 40 ile 65 lira arasında değişiyor.



Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

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