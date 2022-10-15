Araç içinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesinde araçta tartıştığı şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.



Altındağ Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde sabah saatlerinde park halinde bulunan otomobilin içinde konuşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğundaki kişi, R.B'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Kalçasından yaralanan R.B, araçtan inip yakındaki evine gitti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden uzaklaşan şüphelileri ve yaralıyı bulmak için çalışma başlattı.

Evinde yaralı halde bulunan R.B, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan bir vatandaş, bölgede araştırmalarına devam eden polislere, şüphelilere benzeyen bir kişinin yakındaki markette olduğunu ihbar etti.

Ekipler sırtında raket kılıfı ile ilerleyen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin sırtındaki raket kılıfının içinden pompalı tüfek çıktı. Olayla ilgili olmadığı anlaşılan bu kişi, polis merkezine götürüldü.



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