Bahama bayraklı kruvaziyer "Artania" Alanya'da

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ANTALYA (AA) - Bahama bayraklı kruvaziyer "Artania" Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.



Meis'ten gelerek Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu Alman 835 yolcu ve 500 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular, otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

"Artania"nın akşam ilçeden ayrılarak Rodos'a hareket edeceği öğrenildi.

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