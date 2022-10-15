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ANTALYA (AA) - Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, beyaz bastonun görme engellilerin bağımsızlığı ve özgürlüğünün sembolü olduğunu ifade etti.

Özdemir, "Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, beyaz baston kullanımının, bireylerin hayatını kolaylaştırdığını, becerilerini geliştirdiğini ve bağımsız hareket etmeleri gibi yeteneklerini arttırdığını vurguladı.

Dernek olarak faaliyetlerinde beyaz baston kullanımını yaygınlaştırmayı ve bireylerin bu konuda yaşadıkları sorunlara çözümler üretmeyi ilke edindiklerini aktaran Özdemir, tüm çalışmalara rağmen yerel yönetimlerde ve ulusal alanlarda çözüleme kavuşturulamayan sorunlar olduğuna dikkati çekti.

Özdemir, kamuoyunun yeterince bilinçlendirilmediğini belirterek, "Erişilebilirlik kavramı binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engellilere güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir olması şeklinde tanımlanıyor. Yerel yönetimlerin bu durumu göz önünde bulundurmaması nedeniyle plansız yapılaşması bireyleri ulaşım ve erişim konusunda birçok sorunla karşı karşıya bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle bireylerin günlük yaşam hareketlerinin kısıtlandığını, hak ve özgürlüklerinin ifadesini zorlaştırdığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Tüm bu sorunlar göz önünde bulundurarak görme engelli bireylerin daha erişilebilir bir Antalya ve engelsiz bir Türkiye'de beyaz bastonlarını engelsizce kullanabilmeleri için tüm sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimleri sorumluluklarını arttırmalarını bekliyoruz. Kamuoyunu da bilinçlenmeye, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi, birlikte yaşadığımız toplumla paylaşmaya, yöneticilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz."



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