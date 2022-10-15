Uluslararası Alanya Triatlon Yarışları'nın 31.'si Paratriatlon Dünya Kupası'yla start aldı

ANTALYA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 31. Alanya Triatlon Yarışları, Paratriatlon Dünya Kupası'yla başladı.

Galip Dere Plajı'nda start alan organizasyonun ilk gününde gerçekleşen Paratriatlon Dünya Kupası'nda 27 ülkeden 81 sporcu yarıştı.

Sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı.

11 kategoride yapılan yarışlarda erkeklerde "PTWC" kategorisinde Fransa'dan Ahmed Andaloussi, "PTS5"de Almanya'dan Martin Schulz, "PTS4"de Fransa'dan Alexis Hanquinquant, "PTS3"de İspanya'dan Daniel Molina, "PTS2"de Fransa'dan Jules Ribstein ve "PTVI"de Fransa'dan Thibaut Rigaudeau birinci oldu.

Türkiye'den "PTS5" kategorinde yarışan Uğurcan Özer ise üçüncülük madalyasını kazandı.

Kadınlarda ise "PTS3"de Fransa'dan Elise Marc, "PTS4"de İspanya'dan Marta Frances Gomez, "PTS5"de Ukrayna'dan Alisa Kolpakchy, "PTVI"de İtalya'dan Francesca Tarantello ve "PTWC"de Meksika'dan Brenda Osnaya Alvarez birinciliği kazandı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Triatlon yarışlarının startını veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paratriatlon Dünya Kupası ve Avrupa Triatlon Kupası organizasyonun Alanya'da yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

İlk gün yarışların kusursuz gerçekleştirildiğini dile getiren Yücel, "Özellikle 2021 yılında yapılan 30'uncu triatlonumuz en güzel organizasyon seçildi. Ayrıca dünyada sürekliliği olan ve 31 yıldır aralıksız devam eden iki organizasyondan birisi olması bizim için ayrıca önem taşıyor. Alanya'nın güzelliklerine güzellik katan, renkliliğine renk katan ve her türlü sosyal, ekonomik değerlerine değer katan bir organizasyon." diye konuştu.

Yücel, iki günlük organizasyonda 27 ülkeden toplam 600'ün üzerinde sporcunun mücadele vereceğini bildirdi.

Organizasyon, yarın Avrupa Triatlon Kupası'yla tamamlanacak.



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