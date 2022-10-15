Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 21 Ekim Cuma günü İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dünkü Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise sahada çalıştı.

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