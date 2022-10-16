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ANTALYA (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan’ın AESH Pylea takımını 34-23 mağlup etti.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan müsabakanın ilk yarısını Antalya ekibi Konyaaltı Belediyespor, 15-8 önde tamamladı.

Antalya ekibi, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

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