Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonda B.B. ve A.M.K. gözaltına alındı.

Operasyon anları polis ekiplerince görüntülendi.





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