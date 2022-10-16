Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında vücudunda Arapça yazılı dövmelerin yer aldığı erkek cesedi bulundu.

Kalkan Mahallesi Çatal Adaları güneyinde seyir halindeki yelkenli teknedekiler, bir kişinin deniz yüzeyinde sürüklendiğini fark etti. Durumun Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Harekat Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye ekip gönderildi.

Denizden çıkarılan 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimliği henüz belirlemeyen ve vücudunda Arapça yazılı dövmeler bulunan ceset, Kaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.