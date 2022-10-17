Antalya'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapılıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da hafta sonu etkili olan dolu ve fırtına, bazı sera ile tarım ürünlerinde hasara neden oldu.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, hafta sonu Aksu, Manavgat ve Serik ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı sera ve tarım alanlarında küçük çaplı hasarlar oluştuğunu söyledi.



Karaca, "Ekiplerimiz arazide, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çok büyük bir hasar söz konusu değil. Bu tür olaylar tarım sigortasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Üreticilerimize tarım sigortası yaptırmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Serik ilçesinde dolu, Eskiyörük, Şatırlı ve Abdurrahmanlar mahallelerindeki bazı sera ve ürünlere zarar verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahallerde hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk tespitlere göre 102 çiftçiye ait 121 dekar cam serada, 21,5 dekar alandaki plastik serada ve 163 dekar açık alanda hasar belirlendi. En fazla patlıcan, biber, karnabahar, çilek, pamuk gibi ürünler olumsuz etkilendi.

Öte yandan Serik Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, AK Parti Serik ilçe başkanı Hasan Yıldırım bölgede zarar gören alanlarda inceleme yaparak, çiftçilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Manavgat'ta da Ulukapı Mahallesi'nde 11 dönümlük muz serasının bir bölümünde çökme meydana geldi ve bazı muz ağaçları devrildi.

Serası zarar gören muz üreticisi Aydın Bulut, ilk belirlemelere göre serada yaklaşık 300 bin lira hasar oluştuğunu söyledi. Serayı doğal afetlere karşı tarım sigortası yaptırdığını belirten Aydın, "Sigorta şirketine bildirdik ve ekipler gelerek incelemede bulundu, rapor tuttular. Şu an seranın zarar gören bölümünde çalışmamız sürüyor." dedi.

Alanya ilçesinde ise zaman zaman etkisini gösteren yağış ve fırtına nedeniyle Soğukpınar Mahallesi'nde bir seranın zarar gördüğü, tarım ürünlerinin ise zarar görmediği öğrenildi.

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