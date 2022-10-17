Kaş Belediyesi olası taşkınlara karşı su kanallarında temizlik çalışması başlattı

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ANTALYA (AA) - Kaş Belediyesi, yağışlı havalarda su baskınlarının yaşanmaması için su kanallarında temizleme çalışması başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış aylarında yaşanan tıkanmaların önüne geçmek için 4 iş makinesiyle su kanallarını ve arıkları temizliyor.

İlçe sakinlerinden Mehmet Saraç, su havzalarının yağmur suyunu çekmediği dönemde seralarda, tarım arazilerinde ve yerleşim alanlarında su baskınları yaşandığını ve üreticilerin mağdur olduğunu söyledi.



Bu tür olaylara karşı gerekli tedbirlerin şimdiden alınmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Saraç, "Belediye çalışanları dere yataklarını, kanallarını şimdiden temizliyor. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Umarız su kanallarında tıkanma ve baskınlar yaşanmaz." diye konuştu.





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