EKİPDER Yönetim Kurulu Başkanı Güney'den oda seçimleri açıklaması

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığı için aday olan Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Güney, meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlendiği seçim sisteminin değişmesi gerektiği görüşünü bildirdi.

Güney, Konyaaltı ilçesinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kendisinin de ATSO seçimlerinde başkan adayı olarak yarıştığını hatırlatarak, meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlendiği oda seçimlerinde sistemsel hatalar olduğunu savundu.

Bu hatalar nedeniyle ATSO'da başkanın belirlenmesinde sıkıntılar yaşandığını, sürecin netleşemediğini ileri süren Güney, "Bu seçimin bize göre iptal edilmesi gerekiyor." dedi.

EKİPDER in bundan sonra geliştirdikleri projelerle yoluna devam edeceğini duyuran Güney, "Bugün hem kapanış hem başlangıç bizim için. Bizler EKİPDER olarak 15 proje açıklamıştık. Bu 15 projemizi EKİPDER in maddi imkanları ile hayata geçirmeye çalışacağız. EKİPDER bundan sonra bir ATSO modelini gerçekleştirecek. Projeleri gerçekleştirme noktasında herkesle iş birliği yapmaya hazırız. Biz seçime beyaz girdik tertemiz çıktık." ifadelerini kullandı.

Güney, ATSO'da iş başına gelen yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.









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