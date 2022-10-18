Milletvekili Uslu, Kapıçay Barajı'nın su tutmaya başladığını bildirdi





ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, inşası tamamlanan Finike ilçesindeki Kapıçay Barajı'nın su tutmaya başladığını duyurdu.

Aynı zamanda TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı olan Atay Uslu, yaptığı açıklamada, iki sevdalı, toprak ile suyu bir kez daha bu kez Torosların eteklerinde buluşturduklarını belirtti.

Finike Ovası'nı ve Finike portakalını sulayabilmek için inşa ettikleri Kapıçay Barajı’nın su tutmaya başladığını vurgulayan Uslu, "Dünyanın en kaliteli portakalı Finike portakalının yetiştiği Finike Ovası'nın su ihtiyacı için muhteşem bir projede nihayete erdik. Hem inşaat hem ödenek hem de su tutulması aşamalarını takip ederek mutlu sona erdik. Yağışlar öncesinde kapaklar kapatıldı ve artık barajımıza su dolmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Barajın bölgeye hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Uslu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Barajımız portakalımıza ve tarımsal üretimimize bereket getirecek. Kapıçay Barajı'nın ilçemize kazandırdıkları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a, Hükümetimize şükranlarımızı sunarız. Barajda emeği olan önceki bakanlarımız Veysel Eroğlu’na, Bekir Pakdemirli’ye ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’ye ve Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımız, AK Parti Antalya Milletvekillerimize, İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş’a ve DSİ Teşkilatımıza, bölge müdürlüğü ekibimize bölgenin evladı olarak çok teşekkür ederiz. AK Parti siyaseti eser siyasetidir. İşte 233 milyon lira maliyetli yeni bir eserimiz. İşte tarıma yatırım. İcraatlarımızla milletimizin hizmetindeyiz. Antalya’yı seviyoruz. Türkiye’yi seviyoruz."

Atay Uslu açıklamasında barajla ilgili, "2022 yılı fiyatları ile 233 milyon liraya mal olan bir baraj. Kapıçay Barajı'nın temelden yüksekliği 50 metre. Baraj 18700 dekar tarım arazisinin ve portakal bahçelerimizin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak olup, eteğinde yapılacak 1 MW kurlu gücündeki santralle de yıllık 4.87 GWh enerji üretilebilecektir. Baraj altındaki kapalı sulama sistemi çalışmalarımız da devam ediyor." bilgilerini paylaştı.

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