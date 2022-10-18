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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumluca'da anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi

AA

Kumluca'da anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi

ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden, anaokulu öğrencilerine, çocuk trafik eğitim parkında akülü arabalarla uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Kumluca Anaokulunda gerçekleştirilen eğitime Kaymakamı Tekin Erdemir, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği ekipleri de katıldı.

Kaymakam Erdemir, trafik bilincinin küçük yaşta kazanılmasının insan hayatında çok önemli olduğunu, özellikle gelecek yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle trafik kazalarının önlenmesinde bilinçli sürücülerin önemli rol alacaklarını söyledi.

İlçede özellikle okul çağındaki öğrencilere trafik bilinci kazandırılması adına ilgili kurumlar ve hayırseverlerin destekleriyle oluşturulan trafik parkurunun öğrencilerin kullanımında olduğunu ifade eden Erdemir, "Emniyet Müdürlüğümüz ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve hayırsever iş adamlarımızın iş birliği ile trafik parkurumuzu uygulamalı eğitime açmış bulunmaktayız. Bu uygulamalı eğitim parkurumuz yıl boyunca Kumluca’da bulunan bütün öğrencilerimize hizmet verecek. Trafiğe saygının küçük yaşta başladığını hepimiz bilmekteyiz. İnşallah çocuklarımız bu yaşta trafik kurlarını öğrenerek trafik bilincinin kazanırlar, hayatları boyunca bilinçli birer sürücü olarak yetişirler." dedi.

Etkinlikte 53 öğrenciye önce teorik daha sonra da akülü arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sonunda öğrencilere şapka, boyama kitabı, boyama kalemleri, minik polis kartı, şeker gibi hediyeler dağıtıldı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nda ilçede bulunan anaokullarındaki tüm öğrencilerin uygulamalı trafik eğitim pistinden yararlanacağı, yıl boyunca yürütülecek trafik eğitimleri ve kampanyaları ile ilgili eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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