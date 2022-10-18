Antalya'da polis ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da polis ekiplerinin helikopter ve dronla yaptığı trafik denetiminde 949 sürücüye ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla hava destekli denetim gerçekleştirdi.

Emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ve hatalı sollamaya yönelik denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 949 sürücüye para cezası kesildi.



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