Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kilogram skunk maddesi ile 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 bıçak, 14 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler E.K, O.D. ve E.P. gözaltına alındı.

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