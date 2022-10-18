Antalya'da batan tekne parçalanarak sahile vurdu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle batan tekne, parçalanarak Kemer'in tatil beldesi Çıralı'da sahile vurdu.

Çıralı açıklarında demirli olan 12 metrelik tur teknesi, önceki gün yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle su alarak battı. Dalgaların da etkisiyle parçalanan tekne, sabah saatlerinde Çıralı Sahili'nde karaya vurdu.

Teknenin boş olması nedeniyle yaralanan olmazken, Sahil Güvenlik ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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