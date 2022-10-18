Antalya'da sahilde bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da sahilde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Orhan T. (58) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Orhan T, pişman olduğunu ve tahliyesini istediğini belirterek, "Keşke bu olay olmasaydı, keşke olanları geri alabilseydim." dedi.

Müşteki avukatı Fırat Kılıç ise iddia edildiği gibi maktulün bıçakla saldırması ve sanığın elinden yaralaması olayının doğru olmadığını söyledi.

Sanığın, önce havaya ateş etmediğini, direkt maktulün ölümcül bölgelerini hedef alarak ateş ettiğini savunan Kılıç, "Sanık, vurularak yere düşen maktulün 'ölüyorum' demesine karşın 'Tabii ki öleceksin' diye yanıt vermiştir. İddia ettiği gibi yarasına tampon yapmamıştır. Sanık, suçtan kurtulmak için bıçaklandığını ve tampon yaptığını öne sürmektedir." diye konuştu.

Maktul Erhan Yazıcı'nın annesi Müşerref Yazıcı ise oğlunun sanığa bıçak çektiğine inanmadığını belirterek, "Sanık, kesik olduğunu öne sürdüğü eliyle nasıl pansuman yapmış? Önce Allah'a sonra size güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Oğuzhan Tokatman da maktulün olay sırasında sanık Orhan T'nin boğazına doğru bıçak salladığını, bunu engellemek isterken de sanığın elinden yaralandığını öne sürdü.

Sanığın önce havaya ateş ettiğini savunan Tokatman, "Olay meşru müdafaadır. Öldürme kastı yoktur. Öldürmeye gerektirecek bir gerekçe de yok. Müşteki avukatının öne sürdüğü gibi 'Tabii ki öleceksin' diye bir cümle de yok." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezası, maktul tarafından kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde bıçakla parmağından yaralanması nedeniyle "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak 18 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, sanığın bu cezasından herhangi bir indirim uygulamadı.

Konyaaltı Sahili'nde 7 Şubat'ta çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Erhan Yazıcı (41), kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Orhan T. tutuklanmıştı.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın, maktul tarafından kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde bıçakla parmağından yaralanması nedeniyle "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

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