Apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın hasara yol açtı

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Şirinyalı Mahallesi'nde, 13 katlı binanın 9'uncu katındaki dairenin balkonunda, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.



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