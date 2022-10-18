Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 FM 511 plakalı otomobil, seyir halindeyken torpido kısmından yanmaya başladı.

Otomobili durduran sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çevredeki vatandaşların da yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler, otomobili sardı.



İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.





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