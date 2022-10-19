Serik'te Muhtarlar Günü kutlandı

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Barçın, muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kendilerine armağan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Muhtarların bir yandan mahalle ve köy sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracılık rolü üstlendiğini vurgulayan Barçın, çağdaş kamu yönetim anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüklerini söyledi.

Törene Kaymakam Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile muhtarlar katıldı.

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