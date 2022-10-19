Başkan Aputkan, güreşte veteranlar dünya şampiyonu olan Halimoğlu'nu ödüllendirdi

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ANTALYA (AA) - Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, 130 kiloda veteranlar dünya güreş şampiyonu olan Aydın Halimoğlu'nu altın ile ödüllendirdi.

Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mindere çıkarak rakiplerini yenen Halimoğlu, Başkan Aputkan'ı ziyaret etti.



Aputkan, ziyarette başarılı sporcuya altının yanı sıra kuru kalem çalışmasıyla yapılmış resim hediye etti.



Halimoğlu, kendisinden desteklerini esirgemeyen ve güvenen Başkan Aputkan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette belediye başkan yardımcıları Mehmet Yıldırım ve Çağatay Yalçın, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Şahin ile olimpiyat şampiyonu merhum İsmail Ogan’ın oğlu veteriner Faruk Ogan da yer aldı.



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