Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rusya uyruklu kadın turist, hastanede yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Galiba Shefer (74), yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Shefer, durumu fark eden çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı.

Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Shefer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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