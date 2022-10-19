Milletvekili Uslu'dan, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" mesajı

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, gazeteciliğin doğru ve gerçek haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin bilgilendirme, olayların haberleştirilmesi ve araştırılması gibi önemli görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Uslu, "Bizleri bilgilendiren, insanlık, medeniyetimiz ve ülkemiz için çalışan basın mensuplarımıza, gazetecilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine güzellikler, başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



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