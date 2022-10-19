Antalya merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 102 zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 102 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlatılan soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik de tespitler yapıldı.

Yaklaşık 10 ay devam eden projeli çalışmanın ardından elde edilen 499 delil üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 "bölge müdürü", 5 "ilçe imamı", bir "okul ünite imamı", 1 "ihraç emniyet mensupları imamı", 20 "rehber abi" ve 2'si OHAL kapsamında kapatılan şirket evraklarını takip edenin olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat ve 19'unun da ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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