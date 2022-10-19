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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

AA

Antalya'da Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Manavgat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sabah düzenlenen Muhtarlar Günü kutlama programına katılan 69 yaşındaki Zor, daha sonra döndüğü evinde fenalaştı.

Çocuklarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen muhtarı, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zor, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Manavgat Muhtarları Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz, gazetecilere, Muhtarlar Günü'nde muhtar arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda esnaflık yapan Şükrü Zor'un cenazesi yarın Ahmetler Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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