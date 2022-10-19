Antalya'da otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

H.A. (20) idaresindeki 26 ADF 691 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde banket üzerinde park halinde bulunan 07 EJ 445 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücü H.A. ve park halindeki otomobilde bulunan Cem Savacı (53) yaralandı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Savacı, yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.