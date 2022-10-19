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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SunExpress, 10 milyon yolcu hedefini aşacak

AA

SunExpress, 10 milyon yolcu hedefini aşacak

ANTALYA (AA) - SunExpress üst yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, kış sezonu için kapasiteyi 2021 ve 2019 kışına göre yüzde 35 artırarak 15 yeni rota eklediklerini belirterek, "Yolcu trafiği anlamında hem pandemi öncesi 2019 seviyelerinin üzerine çıkacağımızı hem de 2022 için 10 milyon olan yolcu hedefimizi aşacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in, Skytrax Dünya Hava Yolu 2022 Ödülleri'nde "Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu" ödülünü almasına ilişkin Antalya SunPlaza'da kutlama programı düzenlendi.

Kownatzki, yaptığı konuşmada, SunExpress'in geçtiğimiz dönemde üç yıl art arda "Türkiye'nin En İyi Tatil Hava Yolu" seçildiğini ancak bu sefer "Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu" ödülünü almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yıllık olarak açıklanan ödüllerin, yolcu memnuniyetini ölçmek üzere gerçekleştirilen global ölçekli anket sonucuyla belirlendiğini aktaran Kownatzki, çevrim içi anketin 100 ülkeden yaklaşık 14 milyon yolcunun katılımıyla yapıldığını hatırlattı.

Salgının beraberinde getirdiği seyahat kısıtlamalarının ortadan kalkmasıyla 2022'de hava yolu taşımacılığına yönelik talebin önemli ölçüde arttığını belirten Kownatzki, salgın döneminde rekor sayıda misafiri, güvenli ve konforlu şekilde sevdikleri tatil destinasyonlarına taşıdıklarını ifade etti.

Bu yıl 31 Temmuz'da 50 binden fazla yolcu taşıyarak bir rekora imza attıklarını hatırlatan Kownatzki, "9 ayda 8 milyonu aşkın yolcu taşıdık. Almanca konuşulan ülkelerden (DACH ülkeleri: Almanya, Avusturya ve İsviçre) İstanbul dışında Türkiye'ye en büyük koltuk kapasitesini sağlayan lider hava yoluyuz. Yolcu trafiği anlamında hem pandemi öncesi 2019 seviyelerinin üzerine çıkacağımızı hem de 2022 için 10 milyon olan yolcu hedefimizi aşacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu.

Kownatzki, Türkiye ile Avrupa arasında köprü kurarak, bir turizm elçisi gibi çalışmaya devam ettiklerini, SunExpress olarak 2022'de uçuş ağında en büyük genişlemeyi kaydettiklerini vurguladı.

- "Kasım ayı için 550 ek uçuş planladık"

Eylül ve ekim ayları için yarattıkları 1000 uçuşluk ek kapasitenin ardından kasım ayı için de 550 ek uçuş planladıklarını vurgulayan Kownatzki, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin zengin tarihi, kültürü ve eşsiz mutfağıyla yalnızca yaz sezonunda değil, kış sezonunda da sunduğu çok şey var. Kış sezonu için kapasitemizi hem 2021 hem de 2019 kışına göre yüzde 35 artırdık. Ayrıca 15 yeni rota ekledik ve kış için tarihimizin en büyük uçuş ağına ulaştık. Turizmi güneş ve plaj tatillerinin ötesine taşıyarak, Türkiye'yi yılın her döneminde ziyaret edilen bir ülke haline getirmek için çalıştık. Türkiye'nin bu yıl için 47 milyon turist hedefine katkıda bulunmaya devam ediyoruz."

SunExpress'in Çoklu Ekip Pilot Lisans Programı'na devam edeceğini anlatan Kownatzki, salgın döneminde 117 pilotun programı başarıyla tamamladığını, beş yıl içinde programdan mezun olduktan sonra SunExpress bünyesinde istihdam edilecek 160 pilot yetiştireceklerini söyledi.

SunExpress, büyüme planları doğrultusunda kokpit, kabin, hat bakım, yer operasyonları ve genel müdürlük pozisyonları için 2023'te 200'ün üzerinde yeni istihdam yaratacağını bildiren Kownatzki, "ABD merkezli bir hava yolu şirketiyle wet-lease anlaşması imzalamak üzere görüşmeler yapıyoruz. Bu kapsamda 4 uçağımızla hizmet vereceğiz. Anlaşma, Türkiye'den bir hava yolunun kabin ve kokpit ekipleriyle birlikte ABD’de gerçekleştirdiği ilk geniş kapsamlı wet lease operasyonu olacak. Uçuşlar, Aralık 2022'de başlayacak ve Nisan 2023'e kadar devam edecek." dedi.

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