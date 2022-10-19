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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "İkinci Yaşam / Siyaset ve İhanet" adlı kitabını tanıttı:

AA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "İkinci Yaşam / Siyaset ve İhanet" adlı kitabını tanıttı:

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde geçirdiği rahatsızlığı ve yaşadıklarını kaleme aldığı "İkinci Yaşam / Siyaset ve İhanet" kitabını tanıttı.

Böcek, şehir merkezindeki bir otelde düzenlediği kokteylde ikinci kitabıyla ilgili gazetecilere, hastalığı boyunca zor günler geçirdiğini, sonunda sağlıklı şekilde ayağa kalktığını belirtti.

Yaşadıklarının sözde kalmaması ve unutulmaması için kitapta topladığını aktaran Böcek, "Kötü zamanların iyi tarafları da vardır, insanları tanırsınız. Hep yanında sandıklarınızı zaman zaman göremeyebilirsiniz, öyle olunca üzücü. Sitemim var tabii ki ama hepsi geride kaldı, şimdi geçmişle değil, gelecekle ilgileniyoruz." dedi.

Kitabında kendisine destek olan ya da olmayanlarla ilgili ifadelerin de yer aldığını anlatan Böcek, "İhaneti gördük, sayısı 3'tür, 5'tir, öyle çok fazla değil ama ne gerekiyorsa bu kitabımda A'dan Z'ye her şeyi çok açık şekilde yazdım, kimseden herhangi bir çekintim yoktur, doğru olanları yazdım." ifadesini kullandı.

Hastalığı sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığını, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini, ata dostu olarak nitelendirdiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilacını Almanya'dan 10 saatte getirttiğini vurgulayan Böcek, kendisine destek olanlara da değindiğini kaydetti.

Böcek, 28 yıllık siyaset hayatında kimseyi ötekileştirmediğini belirterek, "Kitabımda Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza, tüm genel başkanlara, beni tanıyan tanımayan dua eden herkese teşekkürüm var. Siyaseti genel başkanlarımız, il başkanlarımız, milletvekilleri yapıyor, ben halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyorum." diye konuştu.

Böcek, kitabının gençler için rehber niteliğinde olduğunu, telif hakkını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışlayacağını belirtti.

Böcek, 21 Ekim'de açılacak 12. Antalya Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluşarak, kitabını imzalayacağını kaydetti.

- Kovid-19 tedavisi görmüştü

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020'de yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti. Muhittin Böcek, 8 Aralık 2020'de ise görevine başlamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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