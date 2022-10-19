Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabını Wade Young kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabını Wade Young kazandı

AA

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabını Wade Young kazandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kemer Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'nın destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübünce düzenlenen organizasyona, 32 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılıyor.

Bugün Çamyuva Plajı'nda özel hazırlanan 2 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarış sonunda dereceye giren sporcular belli oldu.

Güney Afrikalı Wade Young'un ilk sırada yer aldığı plaj etabını, İngiliz sporcu Graham Jarvis ikinci, İsveçli Eddie Karlsson üçüncü tamamladı.

Türk sporculardan Gökhan Kart 31'inci, Kadir Öcbe 34'üncü, Mehran Asgari 35'inci, Emre Coşar 41'inci sırada yer aldı.

Yarın yaklaşık 45 kilometrelik orman etabıyla devam edecek Sea To Sky Enduro Yarışları, gökyüzü, Olimpos Dağ etaplarının ardından 22 Ekim Cumartesi günü 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ANTALYA - MUHİTTİN BÖCEK KİTABIMDA YOĞUN BAKIM GÜNLERİNDE DOST SANDIKLARIMIN YAPTIKLARINI ANLATTIM
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - MUHİTTİN BÖCEK KİTABIMDA YOĞUN ...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "İkinci Yaşam / Siyaset ve İhanet" adlı kitabını tanıttı:
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "İkinci ...
Antalya'da 2022 turizminin başarısının temelini "atılan doğru adımlar" oluşturuyor
YEREL HABERLER Antalya'da 2022 turizminin başarısının temelini ...
SunExpress, 10 milyon yolcu hedefini aşacak
YEREL HABERLER SunExpress, 10 milyon yolcu hedefini aşacak
Otomobilinde manzara izlerken alkollü sürücünün neden olduğu kazada öldü
YEREL HABERLER Otomobilinde manzara izlerken alkollü sürücünün neden ...
Muhittin Böcek: Kitabımda yoğun bakım günlerinde dost sandıklarımın yaptıklarını anlattım
YEREL HABERLER Muhittin Böcek: Kitabımda yoğun bakım günlerinde dost ...
(Görüntülü) ALANYA&#039;DA SAVCI, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALANYA'DA SAVCI, OTEL ODASINDA ÖLÜ ...
(Görüntülü) 14 GÜN BOYUNCA LÜBNAN&#039;DAKİ BALIK EKOSİSTEMİNİ ARAŞTIRDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 14 GÜN BOYUNCA LÜBNAN'DAKİ BALIK ...
Antalya'da kavgada tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Antalya'da kavgada tüfekle vurulan kişi yaşamını ...
Antalya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Alanya'da, savcı otel odasında ölü bulundu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Alanya'da, savcı otel odasında ölü bulundu/ Ek ...
Alanya'da, savcı otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da, savcı otel odasında ölü bulundu
Alanya'da savcı otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da savcı otel odasında ölü bulundu
Antalya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Antalya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
(Görüntülü) BAR ÖNÜNDEKİ KAVGADA VURULAN TAYFUN, YAŞAMINI YİTİRDİ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAR ÖNÜNDEKİ KAVGADA VURULAN TAYFUN, ...
Antalya'da otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobilin park halindeki araca çarptığı ...
Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını ...
Antalya'da Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren ...
14 gün boyunca Lübnan'daki balık ekosistemini araştırdılar
YEREL HABERLER 14 gün boyunca Lübnan'daki balık ekosistemini ...
Kaş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kaş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı
YEREL HABERLER "Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki ...
Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi ...
(Görüntülü) - NURAY&#039;I BOĞARAK ÖLDÜREN ESKİ NİŞANLISINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
YEREL HABERLER (Görüntülü) - NURAY'I BOĞARAK ÖLDÜREN ESKİ ...
Gübre üreticileri ve sektör paydaşları Antalya'da buluştu
YEREL HABERLER Gübre üreticileri ve sektör paydaşları Antalya'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.