Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabını Wade Young kazandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kemer Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'nın destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübünce düzenlenen organizasyona, 32 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılıyor.

Bugün Çamyuva Plajı'nda özel hazırlanan 2 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarış sonunda dereceye giren sporcular belli oldu.

Güney Afrikalı Wade Young'un ilk sırada yer aldığı plaj etabını, İngiliz sporcu Graham Jarvis ikinci, İsveçli Eddie Karlsson üçüncü tamamladı.

Türk sporculardan Gökhan Kart 31'inci, Kadir Öcbe 34'üncü, Mehran Asgari 35'inci, Emre Coşar 41'inci sırada yer aldı.

Yarın yaklaşık 45 kilometrelik orman etabıyla devam edecek Sea To Sky Enduro Yarışları, gökyüzü, Olimpos Dağ etaplarının ardından 22 Ekim Cumartesi günü 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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