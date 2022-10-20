Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat çalışmalarının ardından Manavgat'ta 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aramalarda farklı miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 61 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.





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