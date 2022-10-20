Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından hazırlanan Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştaylarının beşinci oturumu, Antalya'da yapıldı.

Avrupa Birliği Erasmus + programı KA 1 Gençlik Katılım Faaliyetleri kapsamında finanse edilen çalıştay, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Üniversitelerin iletişim ve hukuk fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ile akademisyenler, hukukçu ve gazetecilerin katıldığı çalıştayda, sosyal ağlarda dezenformasyonun yaygınlaşmasının önüne geçilmesi ve suça evrilmesinin engellenmesi üzerine çözüm önerileri değerlendirildi.

BİK'in sosyal ağlara yönelik hukuki düzenleme ve çalışmalara katkı sunmak için gerçekleştirdiği çalıştayda katılımcıların sosyal ağlar hukuku kapsamında açık bulunan ve çözüme kavuşmamış sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmaları amaçlanıyor.

BİK Antalya Şube Müdürü Nedim Engin, BİK Eğitim Şefi Cenk Koray Doğan'ın da yer aldığı programda, sunumların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Daha önce Erzurum, Ankara, Ordu ve Diyarbakır'da düzenlenen çalıştay, ileriki günlerde İzmir ve İstanbul'da da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.