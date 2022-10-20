Kaş'ta yeni doğan bebekler için "hoş geldin" seti hazırlandı

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ANTALYA (AA) - Kaş Belediyesince yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi ve manevi destekte bulunmak amacıyla "hoş geldin" seti dağıtılıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni bebek sahibi olan aileler için içinde 5'li zıbın takımı, ikili takım, şapka, eldiven, patik, önlük, battaniye, havlu, şampuan, biberon, emzik, bebek bezi, ıslak mendil ve ateş ölçerin bulunduğu bir set hazırladı.

Setler, 54 mahallede yeni çocuğu olan ailelere dağıtılmaya başlandı. Set hakkında bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenler, 444 07 11 numarayı arayarak detaylı bilgi alabilecekler.



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