Antalya Kütüphanesi'nin yapımına devam ediliyor

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ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği, 1 milyon kitap kapasitesine sahip olacak Antalya Kütüphanesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülveren Mahallesi'nde haziranda temeli atılan Antalya Kütüphanesi'nin dış iskelet yapısı tamamlandı, betonarme yapısı da tamamlanma aşamasına geldi.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cumhuriyeti'n 100. yılında çocuk ve gençlere armağan edilecek kütüphanenin inşaatında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, kütüphanenin yapımının büyük bir hızla devam ettiğini bildirdi.

Antalya Kütüphanesi'nin Türkiye'nin en zengin kitap koleksiyona sahip olacağını belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Kepez, kütüphaneler projesi ile kendisini bambaşka bir şekilde ifade etmiş gençlere çok önemli hizmetler yapmış Türkiye'deki nadir belediyelerden birisi. Kepez Belediyesi kelimenin tam anlamıyla bir kütüphane gönüllüsü, okumaya, düşünmeye, yazmaya gençlere yepyeni bir gelecek ufku çizmeye çok meraklı. Bu kütüphane, metre kare açısından sadece Antalya'nın en büyük kütüphanesi değil, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisi olacak."



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