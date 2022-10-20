4. Antalya Turizm Fuarı, 27 Ekim'de açılacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Turizm Fuarı, bu yıl "bisiklet turizmi" temasıyla 27 Ekim'de başlayacak.

Antalya Expo Center'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen iki gün sürecek fuara, 20 ülkeden 300 turizm markası ve 2 bin seyahat acentesi temsilcisinin katılması bekleniyor.

Fuar, ulusal-uluslararası tur operatörleri, offline-online seyahat acenteleri, konaklama sektörü markaları, havayolları, ulaşım firmaları, etkinlik firmaları, ulusal-uluslararası turizm destinasyonları, bilişim teknolojileri, hizmet ve finans gibi turizm sektöründe yer alan aktörlere ev sahipliği yapacak.

Bu yılki teması "bisiklet turizmi" olarak belirlenene fuar kapsamında Bisiklet Turizm Derneği, Türkiye Turizmini Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleşecek panellerde, bisiklet turizmine yönelik 4 oturum düzenlenecek. ​​​​​​​

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