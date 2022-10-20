Alanya'da iş yerine molotofkokteyliyle saldırı güvenlik kamerasında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA ( AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin taşla camını kırdıkları mağazaya molotofkokteyli atıp kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şekerhane Mahallesi'nde Adnan Korkmaz'a ait bir deri mağazasına kimliği belirlenemeyen 2 kişi gece saatlerinde önce taşla sonra da molotofkokteyli ile saldırıda bulundu.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Mağaza önünde çıkan alevler ise çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin mağaza önüne gelerek taş ve molotofkokteyli attıktan sonra olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.