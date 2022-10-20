Antalya'da "6. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi" başladı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde "6. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi ve 11. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi" düzenlendi.

Yerleşke içerisindeki Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, uluslararası katılımcılar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Özçatalbaş, kongredeki konuşmasında, kırsal turizm ve kalkınmanın Türkiye için alternatif bir geçim kaynağı olarak öne çıktığını belirtti.

Son yirmi yılda yapılan çalışmaların her halükarda Türkiye'de kırsal yaşamın sürdürülebilirliğinde kendilerine önemli mesajlar verdiğine kaydeden Özçatalbaş, "Kırsal turizme ve kalkınmaya ilişkin süreç yeni bir fenomen değil. 20. yüzyıl ve sanayi toplumunun getirmiş olduğu tüm süreçler bizi esas itibarıyla kırsala tekrar dönmek, kırsala selam vermek anlamında görev yüklüyor." dedi.

Sanayinin toplumları önemli ölçüde kırdan ve doğasından uzaklaştırdığını aktaran Özçatalbaş, doğasından uzaklaşan insanların arayışlar içerisine girdiğini ve bu kapsamda kongrenin ana temasını "kırsalı yeniden keşfetmek" olarak belirlediklerini vurguladı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise kırsal turizm ve kalkınmanın en iyi örneklerinden birinin Manavgat ilçesindeki Beşkonak'ta yapılan rafting olduğunu ifade etti.

Göksu çayının aktığını ama herhangi bir işlevi ve geliri olmadığını ve bir kişinin burada iki botla rafting yapmaya başladığını anlatan Dikici, şunları dile getirdi:

"Bugün itibarıyla Antalya'ya gelen günlük binlerce kişi Manavgat bölgesine rafting yapmaya geliyor. Bugün de en az 100 tane işletmenin en kötü ihtimalle 3-4 bin kişinin geçimini sağladığı Türkiye'nin turizm bakımından en hareketli vadilerinden biri haline geldi. Bu toplantıların, kongrelerin en önemli tarafı ülkemizdeki kırsal bölgedeki potansiyeli ortaya çıkarıp ekonomiye kazandırmak. Hem oradaki insanları belli seviyeye getirmek hem de kırsaldaki insanımızı yerinde tutmak önemli."

Proje koordinatörü ziraat yüksek mühendisi Ali Sağdaş da Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak Köyü'nde 2015 yılında başladıkları projenin bugün "Lavanta Kokulu Köy" olarak bir marka haline geldiğini belirtti.

250 nüfuslu bir köyde projenin başladığını, yılda 21 bin turist ağırladıklarını kaydeden Sağdaş, "Her yıl katlanarak artan sayıyla 1 milyon turisti ağırladık ve bu çok önemli bir kazanım oldu. Türkiye'deki lavanta üretiminin yüzde 93'ü Kuyucak'ta yapılıyor. Kuyucak'ta ilk başta 1700 dekar olan lavanta üretim alanı 6 bin 500 dekara çıktı. Bunun yanında Türkiye'nin farklı yerlerinde de lavanta üretimi yapılmaya başlandı." ifadesini kullandı.

Kırsal turizm ve kalkınmaya katkı sağlayanlara takdir belgesinin verildiği kongre, yarın sona erecek.





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