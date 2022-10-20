Çizgi film karakteri Niloya, Antalya'da çocuklarla buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Çizgi film kahramanı Niloya ile arkadaşları Mete ve Tospik, Antalya'da çocuklarla buluştu.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada çizgi film karakterleri Niloya ve arkadaşları "Renkli Balıklar" müzikalini sahneledi.



Eğitici, öğretici içeriklerin yer aldığı, psikolog ve pedagogların görüşleri ile hazırlanan müzikalde, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Müzikalin, 20 şehirde 43 defa sahneye konulacağı öğrenildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.