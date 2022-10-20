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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Antalya'da kampa girdi

AA

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Antalya'da kampa girdi

ANTALYA (AA) - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıklarına Antalya kampıyla başladı.

Manavgat ilçesindeki bir otelde kampa giren milli takım, Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Ali Nadir Başkan yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Milli futbolcular, ısınma ve pas hareketleri ile başladıkları antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Nadir Başkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da geniş bir kadro ile kampa girdiklerini söyledi.

Geçtikleri ay Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçlarını birinci sırada tamamlayarak Elit Tura yükseldiklerini anımsatan Başkan, “Burada Elit Tur maçları için hazırlıklara başladık. 8 Aralık tarihinde kuralar çekilecek. Önümüzdeki yılın mart ayında Elit Tur şampiyonası düzenlenecek. Burada oyuncularımızla bazı sistemsel dizilişler ve oyun planları hakkında hazırlıklar yapacağız. Kamp kapsamında hazırlık maçı yapmayı da planlıyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekip, çalışmalarını günde tek antrenmanla 27 Ekim'e kadar sürdürecek.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer alıyor:

Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü), Yaşar Kavas (1922 Konyaspor), Efe Sarıkaya (Altay), İlker Akar (Altınordu), Aytuğ Batur Kömeç (Beşiktaş), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Lukas Sinan Yılmaz (FC Augsburg), Umut Erdem (Galatasaray), Emir Ortakaya (Göztepe), Ayberk Karapo (Manisa FK), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Tintiş (VavaCars Fatih Karagümrük). Sami Satılmış (Altınordu), Atakan Dama (Ankara Demirspor), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Alperen Karaca (Erzurumspor FK), Erkan Arda Çağdaş (Fenerbahçe), Mustafa Erdilman (Fraport TAV Antalyaspor), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Fırat Sarı (Manisa FK), Barış Jakob Kalaycı (Union Berlin), Yiğit Ulaş (Yeni Malatyaspor). Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Berzan Polat (FC Luzern), Melih Bostan (Fenerbahçe), Eren Kaya (Demir Grup Sivasspor), Muhammed Mert Dursun (Demir Grup Sivasspor).

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