14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Alanya'da başladı

ANTALYA (AA) - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından düzenlenen "14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" Alanya ilçesinde başladı.

Sempozyumun ALKÜ Kestel yerleşkesindeki konferans salonundaki açılışında konuşan Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, bu tarz, uzun yıllardır yapılan sempozyum sayısının az olduğunu söyledi.

Gülsevin, TDK'nin 1932'de başlayan kurultaylarının dört yılda bir yapıldığını hatırlatarak "Abdurrahman Güzel Hoca'mızı tebrik ediyorum. Arkasında maddi destek olmadan bunu devam ettirmesi, 14'üncüsüne ulaştırması büyük başarı. Arkasında bir güç olmadan hep şüpheyle bakılıyordu. Ama bu sempozyum hep devam etti. Hep sahip çıkanlar oldu." ifadesini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise Birleşmiş Milletlerin (BM), İngilizce, İspanyolca, Çince, Fransızca, Arapça ve Rusçayı uluslararası dil olarak kabul ettiğine dikkati çekti.

Hem BM hem de buna bağlı UNESCO dahil bütün kurumlarda bu 6 dilin konuşulduğunu, daraltılmış toplantılarda ise çalışma dilinin İngilizce ve Fransızca olduğunu belirten Oğuz, "Bunun dışında hiçbir dil, uluslararası dil değil. İster Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce ister Türkçe olsun. Bu dillerden özel bir şekilde konuşanı, özel çeviriyle konuşanı gelmemişse diğer dillere çevrilmez ve konuşulmaz." dedi.

Türkçenin kendi ufuklarında, hayallerinde ve geleceklerinde uluslararası dil statüsünde düşünülebileceğini kaydeden Oğuz, "Ama uluslararası sistemde yok. 'Uluslararası sisteme bunu nasıl katabiliriz?' dediğimizde ise Türkiye'de Türkçe, Azerbaycan'da kardeşlerimiz Azerbaycan dili, Özbekistan'dakiler Özbek, Kazakistandakiler de Kazak dili konuşuyor. Yani hiçbirimiz Türkçe üst başlığı altında buluşamıyorduk. Görüşmeler sonucunda 'Türk dili' başlığında mutabakat sağladık. Bu eksende de çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Dijital dünyadaki iletişim diline de değinen Oğuz, dijital ortamın gittikçe tek dilli hale geldiğini vurguladı.

Bugün sanal ortamda kendi adını Türkçe yazmasının bile mümkün olmadığını dile getiren Oğuz, "Öcal'ın 'ö'sü ve Oğuz'un 'ğ'si sanal ortamda yok. Burada hakkaniyetli bir durum yok. Sanal ortamda dillerin varlığının kabullenilmesi, dijital dünyada dil çeşitliliğinin güçlendirilmesi üzerine uluslararası toplumla çalışıyor ve hassasiyetle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Oğuz, dijital alanda dil varlıklarının kaydedilmesi ve kaybolmaması için çalışma yaptıklarını, Kaşgarlı Mahmud'un "Divan-ı Lügati Türk" ve Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserlerini dünya belleği kütüğüne kaydettirdikleri söyledi.

Türkiye'nin güçlü şahsiyetlerin eserlerini, uluslararası toplumla buluşturmak ve bunların tanınmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Oğuz, "Gelecekte çok az dil uluslararası dil niteliği kazanacaktır. Biliyorsunuz dünyada kaybolmakta olan diller diye bir süreç var. O süreci yaşayan da çok dil var. Bizim Türkçemizin bazı lehçe ve kolları da kaybolma sürecinde. Türk dilinin bu kollarının kaybolmaması için zoraki değil ama vizyon ve perspektif çalışmalarla sağlayabiliriz." dedi.

Sempozyumun açılışına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Dünya Dili Türkçe Sempozyumları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir de katıldı.

Sempozyum pazar günü sona erecek.

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